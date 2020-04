Głogów: Pechowy wrak na parkingu. Wokół niego płoną auta, a on dalej stoi. ZDJĘCIA

– Ten citroen to chyba jakiś przeklęty. Nowsze auta płoną, a on stał, stoi i pewnie dalej stać będzie, bo przecież w Głogowie nikomu się nie śpieszy do odholowywania takich wraków – mówi mieszkający w jednym z bloków przy parkingu pan Jerzy.

To już kolejny pożar w tym miejscu. W ubiegłym roku na tym parkingu samochody również płonęły Co ciekawe, \w pobliżu stał wrak citroena, któremu tym razem również się poszczęściło.

Faktycznie. Gdy cofamy się pamięcią do 28 sierpnia 2019 roku, w tym samym miejscu spłonęły suzuki i zaparkowany obok niego mercedes. Tuż przy samochodach stał wrak citroena na legnickich tablicach rejestracyjnych, którego wtedy płomienie ledwo musnęły. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

– Albo to faktycznie jakieś przynoszące pecha auto, albo ktoś próbuje się nieumiejętnie tego wraku pozbyć... – dodaje pan Jerzy.

Głogowska policja uspokaja, że nie wiadomo czy w tym wypadku doszło do podpalenia. W ostatnich latach główną przyczyną takich pożarów był samozapłon.

– Obecnie trwają ustalenia przyczyn pojawienia się ognia – mówi podinspektor Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Dodaje również, że jeśli płomienie uszkodziły wrak, to należałoby go z parkingu usunąć. Zadanie to należy jednak do spółdzielni mieszkaniowej.