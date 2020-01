Głogów: Odzyskali skradzionego busa i towar o łącznej wartości 450 tys. zł.

Do kradzieży busa marki Iveco doszło na początku stycznia br. Pojazd załadowany towarem o wartości 300 000 złotych zniknął z terenu parkingu jednej z głogowskich firm. Wartość skradzionego busa wynosiła 150 000 złotych. Samochód miał na skrzyni ładunek elektrycznych czajników.

Sprawcy na terenie parkingu dokonali również kradzieży min. opon i akumulatora z kontenerów do których się włamali.Kilka godzin po stwierdzeniu przestępstwa i zawiadomieniu o nim policji, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Głogowie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu polkowickiego w wieku 41 i 37 lat.

Na terenie posesji jednego z nich ujawniono skradziony towar. Busa odnaleziono w lesie, niedaleko od miejsca gdzie sprawcy wyładowali towar. Pojazd i odzyskane elektryczne czajniki wróciły do właściciela.

Obydwaj podejrzani usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zostali objęci policyjnym dozorem.