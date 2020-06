Głogów: Miejskie Parki zarosły trawą. To zaniedbanie czy strategia?

W parkach aż się prosi, by wykosić wysokie trawy! - alarmuje nam czytelnik i wskazuje na park przy ulicy Budowlanych, przez który często chodzi.

Podobna sytuacja jest w innych parkach. Okazuje się, że to wcale nie miejskie zaniedbanie, a celowa strategia.

- Ze względu na suszę, koszone są jedynie brzegi chodników i ścieżek rowerowych - informuje nas Daria Jęczmionka z biura prasowego urzędu miasta. - Inaczej jest w centrum miasta, to znaczy w Parku Słowiańskim, placu Tysiąclecia czy w parku Sapera, bo tak koszenie obywa się systematycznie.

Taka strategia ma też swoich zwolenników, którzy podkreślają, że naturalny park trzymany lekko w ryzach też jest piękny.