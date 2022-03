Głogów: Miasto ma zapłacić ponad 400 tys. zł kary za nieusunięcie usterek w budynkach przy Folwarcznej

Miasto ma zapłacić firmie Berger Bau, firmie, która przeprowadziła rewitalizację dwóch budynków na osiedlu Żarków kwotę 400 tysięcy złotych za nieusunięcie ujawnionych usterek w czasie obowiązywania gwarancji – tak zdecydował Sąd Okręgowy w Legnicy, który w grudniu ubiegłego roku wydał wyrok. Chodzi o dwa budynki po rewitalizacji przy ul. Folwarcznej 1 i 3.

Według wyroku sądu, miasto ma też zapłacić odsetki od lutego 2018 roku i pokryć koszty rozprawy.

Czy to zrobi? Nie wiadomo, ponieważ gmina miejska odwołała się od tej decyzji.

W oświadczeniu nadesłanym przez Martę Dytwińską – Gawrońską, rzeczniczkę prezydenta miasta czytamy:

Gmina Miejska Głogów (GMG) firmie Berger Bau Polska Sp. z o. o. we Wrocławiu (Berger Bau) naliczyła kary umowne za nieusunięcie w wyznaczonym terminie usterek ujawnionych w trakcie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji na zadaniu Rewitalizacja Osiedla Żarków etap III. Kwotę naliczonych kar i wykonanych prac naprawczych przez Wykonawcę zastępczego w łącznej wysokości 398.047,55 uzyskała z wniesionego przez Berger Bau zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Firma na drodze sądowej domaga się zwrotu od GMG kwoty jak wyżej. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy zasądził od pozwanej GMG na rzecz Berger Bau wpłaty tej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Od powyższego wyroku GMG będzie składać apelację do Sądu II instancji, a to wiąże się z koniecznością dokonania opłaty. Zabezpieczona kwota 20 tys. pozwoli na wniesienie opłaty sądowej. Powyższy wyrok nie jest prawomocny.