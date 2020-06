Głogów: Matura 2020 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych. ZDJĘCIA

Egzamin maturalny w tym roku jest inny niż zazwyczaj. Uczniowie piszą go w mniejszych grupach, w odstępach minimum 1,5 metra od siebie, a do szkoły przychodzą w maseczkach.

Jakby nie dość emocji maturalnych zarówno dla piszących jak i nauczycieli, w ZSSiB, tuż przed egzaminem, sale sprawdzali policjanci. To efekt mejla, który dotarł do szkoły, w którym nieznany informował o podłożeniu w budynku niebezpiecznego gazu. Obiekt, podobnie ja dwie inne placówki w Głogowie, został sprawdzony, a maturzyści mogli spokojnie zasiąść do egzaminu.