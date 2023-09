Głogów kupi odkurzacze do sprzątania miasta. Nowe narzędzie do walki z zaśmieconymi ulicami

Głogowski ratusz planuje zakup ulicznych odkurzaczy akumulatorowych, które miałyby pomóc w utrzymaniu porządku na terenie miasta.

– To urządzenia, które pomogą nam dbać o porządek na przestrzeniach otwartych, szczególnie na Rynku, bulwarze, alei Wolności czy Placu 1000-lecia. Wystarczy się rozglądnąć. Ile byśmy nie sprzątali to i tak są mieszkańcy, którzy śmiecą. Śmieci, w tym niedopałki lądują na chodniku, zamiast w koszu. Odkurzacze pomogą nam sprzątać. Nie zwalnia to nas wszystkich od tego by dbać o miasto, w którym mieszkamy – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.