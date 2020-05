Głogów: Kolejny zatrzymany z narkotykami. Miał marihuanę i amfetaminę

25-latek został zatrzymany przez policjantów z wydziału karnego. Głogowianin był podejrzany o przestępstwa narkotykowe.

– W trakcie wykonywanych czynności, policjanci zabezpieczyli narkotyki w postaci suszu roślinnego marihuany. Ich ilość wystarczyłaby na ponad 270 porcji rynkowych. Odnaleziono również 30 porcji amfetaminy oraz wagę elektroniczną i przedmioty służące do dystrybucji narkotyków – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Głogowianin przyznał się do winy. Za posiadanie narkotyków i przygotowywanie się do ich dystrybucji, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

25-latek został objęty policyjnym dozorem.