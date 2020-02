Głogów: Fotograficzne warsztaty z CYJANOTYPII

Zajęcia prowadzone są w dziesięcioosobowej grupie młodych głogowian w wieku od 10 do 20 lat.

To prosta, choć w miarę atrakcyjna forma wykonywana zdjęć – mówi Dariusz Mikołajewicz. – Polega to na tym, że cyfrowe zdjęcia przekładamy za pomocą programu graficznego na negatyw, a potem drukujemy je na specjalnej folii. Potem na specjalnym, bezkwasowym i pomalowanym odpowiednią chemią papierze, negatyw jest naświetlany i wywoływany w wodzie.

W warsztatach bierze udział między innymi 13-letnia Sandra Lipińska z SP 10. – To coś nowego i dość łatwe to wykonana. Sama robiłam zdjęcie kota – mówi Sandra. Z kolei Paulina Naramska z Technikum nr 2 dodaje, że to jej drugie takie warsztaty fotograficzne. – Latem była inna technika. Podoba mi się ta szlachetna technika. Bardzo mi się podoba efekt naszej pracy.