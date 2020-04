Głogów: Dziś koniec roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Nie było jednak apeli i rozdania świadectw

Dziś, gdyby nie epidemia koronawirusa, absolwenci szkół średnich odebrałaby świadectwa ukończenia nauki. Jednak w żadnej z placówek nie spotkali się razem i uczniowie i nauczyciele. Każda ze szkół w indywidualny sposób umawia się z absolwentami na odbiór świadectw, ale też dziękuje młodzieży za wspólny czas.

Robią to za pośrednictwem Facebooka. Oto, wzruszające wpisy:

Zespół Szkół Politechnicznych

Drodzy Absolwenci Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie!!!

Dzisiaj jest mi szczególnie ciężko kierować do Was te słowa... bez akademii, bez uściśnięcia dłoni, bez Waszych uśmiechów i radości w oczach. Czas epidemii uniemożliwił nam zorganizowanie tego ważnego dnia. Jako dyrektor i nauczyciel, wraz z całą społecznością szkolną,wychowawcami i nauczycielami jestem całym sercem i myślami z Wami.

Dzisiaj juz jesteście naszymi absolwentami, którymi opiekowaliśmy w czasie tej, niełatwej, czteroletniej, edukacyjnej podróży. Na pewno kiedyś do nas wrócicie i opowiecie, gdzie losy Was zawiodły. Niech świat , którego tak pragniecie poznać Wam sprzyja. Cieszę, że wielu z Wam, wpoiliśmy wiarę w swoją drogę marzeń, wiarę ku temu co może i bardzo ulotne, ale które własne i wyśnione. Gdziekolwiek będziecie wiedzcie, że wspieramy Was w tej podróży. Nigdy nie traćcie zaufania do siebie samych i do innych ludzi. Bądźcie otwarci i uważni,ale też szaleni i odpowiedzialni. Tak jak Was uczyli wychowawcy - kierujcie się sercem i dobrem drugiego człowieka. Nie tylko bierzcie, ale też dawajcie innym ludziom coś od siebie. Doświadczacie czasu, w którym wartości dobra wygrywają, nawet z największymi przeciwnościami.Dodawajcie te wartości do życia swojego i innych. Pamiętajcie że idąc przez nie, prowadzą nas drogowskazy, które opierają się największym klęskom. Niech nigdy Was nie zawiodą: miłość, odwaga, zaufanie, odpowiedzialność, współpraca, empatia.

Pamiętajcie, że nigdy wszystkiego nie zrozumiemy tak do końca, ale nie trzeba rozumieć, aby doświadczać i przeżywać.

I tego Wam życzę, a poza tym dużo zdrowia byście mogli się cieszyć kołysaniem fal na oceanie życia i gwieździstym niebem, gdy spokój w sercu.

Może trochę w tej naszej życiowej podróży zaczęło kołysać. Może szykuje się sztorm większy niż kiedykolwiek. Może strach będzie Wam towarzyszyć każdego dnia, ale wiara w to, że mimo przeciwności dopłyniecie do swojego portu, da Wam siłę i wytrwałość. I tego życzę Wam najbardziej. Pamiętajcie słowa Churchilla: "nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj".

Dyrektor ZSP Paweł Korzeń