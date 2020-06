Okręty płyną ze stoczni w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zostały zbudowane dla Wód Polskich. Celem ich podróży jest Szczecin. Następnie, już morzem, okręty popłyną do Gdańska, gdzie wpłyną do Wisły i ruszą do portu macierzystego... czyli do Włocławka.

To najnowocześniejsze lodołamacze w Polsce. Noszą nazwy - Orkan oraz Sokół.