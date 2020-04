Głogów: Do pięciu domów dziecka trafią nowiutkie tablety z Fundacji „Polsat"

Tablety już dotarły do Głogowa, a w piątek, 10 kwietnia zostaną rozwiezione do pięciu placówek wychowawczych w Głogowie i Kotli. W sumie tablet pomocny przede wszystkim w zdalnej nauce otrzyma 22 wychowanków.

-

Udało się przy współpracy z ogólnopolskim stowarzyszeniem „Dla naszych dzieci”, zrzeszające dyrektorów i pracowników domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju – mówi Monika Makowska -Sikora.- W obliczu problemu, przed którym stanęliśmy, czyli zdalnym nauczaniem, szukaliśmy źródeł zdobycia pomocy w postaci takich urządzeń, jak komputery, laptopy i tablety. I zwróciła się do nas Fundacja „Polsat” z takim wsparciem.

Tablety trafią do placówek przy ul. Folwarcznej, Spadzistej, Maczka, Orbitalnej i do Kotli.

Dyrektor PCA przyznała, że czeka na kolejny odzew od instytucji i fundacji, do których także zwróciła się o pomoc ufundowania sprzętu dla dzieci.