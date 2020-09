Głogów: Dawny koszarowiec przy ulicy Wojska Polskiego wróci do wojska? Ma być bazą batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej

Wykonaliśmy już dla niego dokumentację projektową przygotowywaliśmy się do przebudowy na mieszkania – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. - Ale WOT, które podobnie jak we Wrocławiu i Wałbrzychu, będzie mieć też swoją bazę w naszym mieście, potrzebuje na nią miejsca. I jesteśmy po bardzo zaawansowanych rozmowach, by właśnie ten budynek koło klubu garnizonowego odsprzedać wojsku – dodaje.

Obiekt miałby znowu być wojskowy za cenę zakupu plus wszystkie, poniesione do tej pory przez gminę koszty, łącznie z przygotowaną dokumentację przebudowy. W sumie to około 1 mln zł.

- Przedstawiliśmy ofertę, i wszystko na to wskazuje, że wojsko, jeszcze w tym roku odkupi od miasta dawny koszarowiec – wyjaśnia prezydent.

Ostateczną decyzję ze zbyciem tej nieruchomości podejmie rada miejska.

Ile zarabia żołnierz WOT

Na terenie Dolnego Śląska WOT ma mieć w sumie trzy swoje bataliony – oprócz Wrocławia jest Wałbrzych i Głogów. W sumie z terenu Głogowa i okolicznych powiatów jest już 45 żołnierzy WOT. Będą oni podstawą planowanego jeszcze w tym roku batalionu w naszym mieście.

Każdego miesiąca żołnierze WOT mają otrzymywać 320 złotych za gotowość bojową. Dodatkowo pobierać będą też uposażenie za każdy dzień szkolenia. Jego wysokość zależy od stopnia. Dla szeregowców jest to nieco ponad 100 złotych. Weekendowe szkolenia planowane są dla nich raz w miesiącu. Raz w roku odbywać mają się również dwutygodniowe szkolenia. Terytorialsi, jak nazywani są żołnierze WOT, mają działać m.in. w czasie klęsk żywiołowych. Z kolei w czasie wojny jednostki obrony terytorialnej będą wspierać działania wojsk operacyjnych.

Kandydat do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej przejdzie badania lekarskie i jeśli zostanie dopuszczony do służby otrzyma powołanie na kurs podstawowy, zakończony przysięgą. Terytorialsem można być do sześciu lat z możliwością przedłużenia. Cały cykl szkolenia tej formacji trwa trzy lata.