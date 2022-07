Głogów będzie mieć swoją okolicznościową monetę? Zabiega o to Dariusz Czaja

Głogów ma już swój znaczek pocztowy (2020 rok) poświęcony kolegiacie, a teraz jest szansa na wydanie okolicznościowej monety. Zabiega o to Dariusz Czaja, który zwrócił się w tej sprawie do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Moneta z jednym z naszych zabytków miałaby być wybita w ramach jednej z serii emisyjnych Narodowego Banku Polskiego.

- Otrzymałem już odpowiedź z Departamentu Emisyjno-Skarbowego Narodowego Banku Polskiego, z której wynika, że propozycja ujęcia naszego miasta na monecie, zostanie rozważona przez Radę do spraw Numizmatycznych – organu opiniodawczo-doradczego funkcjonującego przy NBP – informuje pomysłodawca. - Pragnę zauważyć, że miasto Głogów liczące ponad 1000 lat, nie doczekało się do tej pory żadnej oficjalnej monety wydanej przez Narodowy Bank Polski, a patrząc na historię i wydarzenia, jakie miały tu miejsce czy postaci wywodzących się z Głogowa jest wysoce niepokojące, iż do tej pory tak szanowana instytucja, jaką jest NBP – w ogóle w historii instytucji nie zauważyła w jakikolwiek sposób istnienia na mapie Polski tak ważnego dla jej dziejów miasta Głogowa - dodaje.