Głogów. 26-latek zatrzymany w sprawie pobicia dziecka. Miał uderzyć synka w głowę i grozić mu nożem!

Wracamy do sprawy pobicia 5-miesięcznego dziecka. Policja zatrzymała w tej sprawie 26-letniego głogowianina. Maciej K. usłyszał zarzuty. Jest on podejrzany o to, że znęcał się psychicznie i fizycznie nad 19-letnią partnerką i pięciomiesięcznym dzieckiem.

Będzie wniosek prokuratury o areszt

W poniedziałek, 6 maja, 26-latek uderzył dziecko z otwartej ręki w główkę. Po tym zdarzeniu kobieta uciekła z domu, a sąsiedzi wezwali policję. Dzień później został zatrzymany i przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzut znęcania się nad partnerką oraz osobą nieporadną ze względu na wiek. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator będzie wnioskował o trzymiesięczny areszt do 26-latka. Czeka jeszcze na opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej dotyczącej stanu zdrowia dziecka i charakteru jego obrażeń. Maluszek był badany między innymi w szpitalu we Wrocławiu.