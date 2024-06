Fontanna w Parku Słowiańskim ma awarię. Nie tryska i nie ma wodnych pokazów. Kiedy zostanie naprawiona?

- Co się dzieje z fontanną w parku? Chciałam pokazać wnukowi, jak ładnie tryska, ale ani dziś, ani wczoraj nic z tego, bo nie działa. Kiedy w parku znowu będzie można odpoczywać przy czynnej fontannie? - pyta głogowianka.

A my pytamy o to miasto, które poinformowało, że faktycznie doszło do awarii. Zepsuł się elektrozawór.