Polska Liga Bocci znów w Głogowie. Zawody już w tym tygodniu

– W turnieju, który odbywa się na Hali Sportowej im. Ryszarda Matuszaka w Głogowie wystartuje około 80 sportowców z niepełnosprawnościami. Towarzyszyć im będzie drugie tyle opiekunów i wolontariuszy. Jest to przedostatni w tym roku turniej, w którym czołowi polscy boczyści, a wśród nich członkowie Polskiej Kadry Narodowej, będą walczyć o punkty rankingowe, które pod koniec roku wyłonią zwycięzców w poszczególnych klasach sportowych – mówi Andrzej Maciejewski z IKSON Głogów.

Po raz kolejny do Głogowa zawitają zawody organizowane w ramach Polskiej Ligi Bocci. Organizaotrem ogólnopolskiego turnieju jest właśnie miejscowy klub - IKSON Głogów.

Organizatorzy zapraszają do kibicowania zawodnikom. Turniej rusza w piątek, 27 października, o godz. 9 w Hali Widowiskowo-Sportowej. Rywalizacja potrwa tego dnia do godz. 18.30 (oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12 - kiedy to wystąpi Głogowska Rewia Graffiti). W sobotę mecze rozpoczną się o godz. 9, a zakończenie zawodów zaplanowano na godz. 14.30.

Plakat wydarzenia IKSON Głogów

