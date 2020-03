Dziś piątek 13-go. Sprawdź, kto faktycznie miał pecha w ten dzień

Cross Straceńców 2020. To będzie jubileuszowa, 10. edycja biegowej imprezy. Co będzie się działo?

W dniach od 25 do 26 kwietnia odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Crossu Straceńców. Impreza organizowana przez Jerzego Górskiego co roku przyciąga do Głogowa fanów biegania w terenie z całej Polski.