Głogów: „Róża" to najstarsza kwiaciarnia w mieście. Czy wiecie, gdzie jest?

Kwiaciarnia „Róża" należy do Grażyny Barlik. To lubinianka, która dojeżdża do pracy od 40 lat. - Trzeba to kochać inaczej trudno byłoby jeździć po nocach na giełdy, a potem jeszcze stać przez cały dzień za ladą - mówi właścicielka kwiaciarni.