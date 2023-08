Chrobry Głogów podejmie Polonię Warszawa. Mecz już w sobotę w Głogowie

Chrobry Głogów przygotowuje się do 5. kolejki Fortuna 1. Ligi. Pozbawieni głównego szkoleniowca głogowianie ćwiczą pod okiem drugiego trenera i szykują się do podjęcia na swoim stadionie Polonii Warszawa. Oba zespoły zmierzą się po raz pierwszy w historii. Chrobry do tego spotkania podchodzi jednakże z ostatniego miejsca w tabeli rozgrywek, gdzie znalazł się po przegranych czterech pierwszych kolejkach. Głogowianie nie mają na swoim koncie ani jednego punktu. Polonia też nie radzi sobie na początku sezonu najlepiej, ale mimo wszystko ma wywalczone trzy punkty, po jednej wygranej.

Obie drużyny staną naprzeciw siebie w sobotę, 19 sierpnia - na stadionie przy ul. Wita Stwosza w Głogowie. Trwa przedsprzedaż biletów na to spotkanie. Prowadzona jest w kasach w kasach pływalni Chrobry w godzinach otwarcia obiektu (6.00 - 21.00) do piątku 18 sierpnia. W sobotę sprzedaż w kasach stadionu rozpocznie się o godz. 14. Do godz. 20 będzie można kupić je internetowo.