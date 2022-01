Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszedł w garniturze do lodowatej Odry. Zrobił to dla chorej Mai

Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszedł w garniturze do lodowatej wody w Odrze. Ten niecodzienny gest uczynił dla małej mieszkanki gminy - Mai Michockiej, która walczy o życie.

Burmistrz zdobył się na nietypową akcję wczoraj, 13 stycznia. Najpierw przeszedł przez rynek, potem na brzegu rzeki zdjął płaszcz i w garniturze wszedł do Odry. Stał przez chwilę w wodzie sięgającej mu do ramion.

Gdy wyszedł na brzeg, ociekając wodą zaapelował:

- Mimo że dzisiaj trzynasty, przeżyłem. Z tego miejsca chcę bardzo mocno zaapelować, prosić, błagać was wszystkich o pomoc dla Mai. Ratujmy serce naszego najukochańszego dziecka!

Zobaczcie film, który zamieszczono na stronie gminy: