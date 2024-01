Babcie i dziadkowie z całego świata – nowa wystawa zdjęć na głogowskim dworcu

Głogowska podróżniczka Grażyna Sroczyńska zaprasza na wystawę zatytułowaną „Babcia i Dziadek w kolorowym obliczu świata”. Można ją oglądać w holu dworca PKP. Na wystawie są zdjęcia przedstawiające babcie i dziadków z różnych stron świata. Wykonali je Grażyna i Stefan Sroczyńscy.

- Tam obraz babci i dziadka jest zupełnie inny niż ten, który mamy w swojej pamięci czy wyobrażeniach. U nas babcia to kobieta zadbana, modnie ubrana, często uprawiająca sporty, zaangażowana społecznie, spełniająca swoje marzenia – mówi Grażyna Sroczyńska. - Afryka, Azja i Ameryka Południowa to inne warunki życia, ciężka praca, wiele dzieci w rodzinie i codzienna walka o przetrwanie. To wszystko odbija się na wyglądzie kobiet.