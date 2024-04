Adam Borysiewicz: Cieszę się, że mogłem wystartować. Szanuję każdy wynik

– Cieszymy się, że udało się doprowadzić tą krótką kampanię do finiszu. Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, aby przekonać głogowskich wyborców do naszych kandydatów. Bo oni byli najważniejsi i ludzie zawsze są najważniejsi dla mnie. Każdy wynik akceptuje i szanuje. Cieszę się, że miałem szansę i okazję wystartować i pokazać głogowianom co chciałbym zrobić, co chciałbym zmienić i co mam do powiedzenia – mówił nam Adam Borysiewicz w niedzielny wieczór.