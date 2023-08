71-latek z powiatu wschowskiego stracił 135 tysięcy złotych. Pieniądze przekazał fałszywemu policjantowi

Funkcjonariusze ze Wschowy informują o kolejnym przypadku oszustwa na policjanta. Doszło do tego we 22 sierpnia. Na telefon stacjonarny 71-latka zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza policji. Senior usłyszał, że jego zięć spowodował wypadek drogowy i w celu uniknięcia jego zatrzymania należy wpłacić kaucję w wysokości 135 tysięcy zł.

Zatrzymano 29-latka. Usłyszał zarzuty

Gdy tylko policjanci otrzymali informację o oszustwie od razu zajęli się sprawą. W wyniku podjętych działań, policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, przy pomocy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”.

Zatrzymany to 29- letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał on zarzut pomocnictwa przy oszustwie.