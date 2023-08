Legionelloza. Czy w Głogowie mamy się czego obawiać? PSSE odpowiada

Legionelloza – co to za choroba?

Legionelloza - czy w Głogowie woda jest badana?

Oprócz tego w podmiotach leczniczych woda jest systematyczne badana w ramach kontroli wewnętrznej. Wyniki z każdego poboru trafiają do PSSE w Głogowie. Gdy wynik nie jest zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia to inspektor sanitarny wszczyna postępowanie administracyjne

Obowiązkowe badania wody w kierunku bakterii od 16 lat

- Lata temu, gdy zaczęliśmy badać wodę to był problem z dostosowaniem jej do wymogów rozporządzenia, ale teraz są zamontowane urządzenia uzdatniające eliminujące zanieczyszczenie wody Legionellą – dodaje Aleksandra Kornacka.

Badanie wody w kierunku bakterii Legionella jest obowiązkowo wykonywane przez sanepid od 2007. Robione jest to na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określające wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda.

Bakterie Legionella powszechnie występują w środowisku naturalnym człowieka. Legionella wywołuje u człowieka tzw. legionelozę. Jest to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie Legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych.

Kiedy dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Legionella nie przenosi się drogą pokarmową, tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą. Choroba legionistów zazwyczaj jest leczona antybiotykami.

Objawy zakażenia bakterią

W grupie ryzyka zakażenie bakteriami legionella są przede wszystkim osoby, które mają:

Głogów ma ponad 162 km sieci wodociągowej

Miasto korzysta z ujęcia głębinowego obsługiwanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jest ono zaopatrywane w wodę z ujęcia w Serbach, które powstało w 1984 roku. Na jego terenie znajduje się 18 studni głębinowych. Nie są one typowe, bo zaglądając do nich nie widzimy lustra wody, a jedynie urządzenie do pompowania jej bezpośrednio do Stacji Uzdatniania Wody w Serbach.