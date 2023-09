40-lecie pracy zawodowej Haliny Ignacik. Jubileusz dyrektor szkoły w Kotli

Swój służbowy jubileusz dyrektor szkoły i przedszkola w Kotli obchodziła w czwartek, 14 września. Halina Ignacik ma za sobą już 40-lat pracy zawodowej. Z tej okazji życzenia złożył jej m.in. wójt Łukasz Horbatowski.

- To nie tylko liczba lat, to cztery dekady oddania, pasji i determinacji w budowaniu edukacyjnej wspólnoty. Pani zaangażowanie, cierpliwość i nieustająca gotowość do pomocy uczyniły z Pani wzór dla nas wszystkich. Życzę droga pani dyrektor kolejnych lat pełnych sukcesów, zdrowia, radości i spełnienia marzeń! Dziękuję za nieocenioną pracę i za to, że jest pani sercem naszej szkoły - mówił Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.