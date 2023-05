19-latek z Głogowa włamywał się do samochodów i je okradał. Starty wyceniono na około 30 tys. zł

Na przełomie kwietnia i maja do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie wpływały zgłoszenia dotyczące włamań do samochodów na terenie Głogowa.

Podjęte przez policjantów Wydziału Kryminalnego działania pozwoliły ustalić i zatrzymać 19-letniego mieszkańca powiatu głogowskiego. Ma on na koncie wiele włamań do pojazdów, kradzieży przedmiotów z ich wnętrza i uszkodzenia pojazdów.

- Sprawca dokonał kradzieży artykułów spożywczych oraz wyposażenia z dwóch pojazdów o łącznej wartości prawie 1 400 zł. Mężczyzna włamał się również do dwóch innych pojazdów, skąd dokonał kradzieży elektronarzędzi oraz akcesoriów wyposażenia samochodowego, co przyniosło straty poszkodowanym w wysokości około 26 500 złotych - wyjaśnia Natalia Szymańska, oficer prasowa KPP Głogów.

Ponadto mężczyzna wszedł do autobusu i dokonał umyślnego uszkodzenia jego wyposażenia. Straty, jakie spowodował wyniosły ponad 2 000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, po wykonaniu z nim czynności procesowych usłyszał pięć zarzutów. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze ujawnili elektronarzędzia pochodzące z kradzieży.

Policjanci zabezpieczyli także inne przedmioty pochodzące z kradzieży, które mężczyzna zastawił w lombardzie. Sprawa tego mężczyzny znajdzie swój finał w sądzie.