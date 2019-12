Zdjęcia głogowian z roku 2012. Znajdziesz znajome twarze?

Noworoczny bieg na nowych zasadach. Zamiast żywności cegiełka na rzecz hospicjum. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat!

Już jutro, 1 stycznia 2020 roku kolejny Noworoczny Marszobieg. Start o godzinie 14. Do pokonania dystans 1 km. Nie będzie zbiórki żywności, a za udział w Marszobiegu - datki do skarbony. Jerzy Górski zaprasza wszystkich chętnych do przyłączenia się do noworocznej, charytatywnej a...