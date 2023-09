Zatankowali audi na kradzionych tablicach i uciekli. Dwaj głogowianie są już w rękach policji

Do zdarzenia doszło na stacji paliw w gminie Święciechowa koło Leszna. Pod koniec sierpnia, nad ranem dwóch mężczyzn zatankowało paliwo do zbiornika pojazdu oraz do kanistrów, po czym bez uiszczania opłaty odjechali. Straty wyniosły blisko 600 złotych.

Policjanci z Leszna pojechali do Głogowa i zatrzymali dwóch sprawców kradzieży paliwa. To 18 i 20- letni mieszkańcy tego miasta.

Zostali przewiezieni do leszczyńskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.