Zaśpiewają w ruinach kościoła w Głogowie. Przed nami kolejny Wieczór Chwały

Tegoroczny, już szósty, Wieczór Chwały zaplanowany jest na czwartek (16 czerwca). Początek koncertu w ruinach kościoła św. Mikołaja w Głogowie o godz. 21.00

– VI Głogowski Wieczór Chwały to okazja do wspólnego uwielbienia i dziękczynienia, modlitwy za miasto i jego mieszkańców oraz do posłuchania chrześcijańskich utworów w wykonaniu głogowskich muzyków – zapraszają organizatorzy.