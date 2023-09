Głogowska Noc Rockowa znowu w Miejskiej Fosie. Impreza wróciła po trzech latach przerwy. Zdjęcia

W sobotę, 2 września do Miejskiej Fosy wróciła znana i lubiana w mieście muzyczna impreza. Po trzyletniej przerwie do Głogowa wróciła Noc Rockowa. Głogowianie nie zawiedli i odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów.

Na darmowe, muzyczne wydarzenie zaprosił do fosy Klub Mayday Głogów.

Od godziny 20 na scenie w urokliwej scenerii fosy prezentują się cztery zespoły:

PRACOWNIA 06/Wschowa/Wrocław - akcent lokalny - zespół z Klubu Mayday,

SNOWBLIND/ Katowice - Laureat Publiczności XXIII Mayday Rock Festival,

RUMORE /Cieszyn - Laureat Jury i Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa XXIII Mayday Rock Festival

FLAPJACK - GWIAZDA Nocy Rockowej

Zdjęcia z koncertu w fosie: