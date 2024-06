Wybory do europarlamentu 2024. Frekwencja z godziny 17 w Głogowie i regionie

Polacy głosują w wyborach do europarlamentu. Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, na statkach - 7.

– W wyborach do Parlamentu Europejskiego według stanu na godz. 17:00 (...) liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach (...) wyniosła 28 mln 728 tys. 512 osób. Wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co stanowi 28,2 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach – przekazał podczas popołudniowej konferencji przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Według szefa PKW oznacza to, że do godz. 21 w wyborach udział może wziąć jeszcze ponad 20 mln osób.