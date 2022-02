Wojciech Zubowski o ataku Rosji na Ukrainę. Przypomina słowa Lecha Kaczyńskiego

Nad ranem wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę z kilku kierunków, nie tylko z Rosji, ale także Białorusi i tzw. republik ludowych. Agresja na niepodległy europejski kraj spotkała się z licznymi przejawami oburzenia społeczności międzynarodowej.

Wydarzenia u wschodniego sąsiada Polski komentują też głogowianie, w tym poseł Wojciech Zubowski. Przypomniał on słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział 14 lat temu podczas ataku Rosji na Gruzję.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński w przemówieniu w 2008 roku podczas Rosyjskiej inwazji na Gruzję powiedział - my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj; na Polskę - Te prorocze słowa w chwili obecnej w 2022 roku stają się faktem. Dzisiejsze wydarzenia to bezprawne wkroczenie na teren suwerennego państwa. To agresja militarna, to wypowiedzenie wojny. Niestety zgadzam się ze stwierdzeniem - mamy do czynienia ze współczesnym fuhrerem – mówi WOjciech Zubowski.