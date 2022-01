Wioskowe klimaty wokół Głogowa. Co robią ich mieszkańcy, kiedy nikt nie patrzy? ZDJĘCIA Kacper Chudzik

Wyprawa samochodem Google przez wioski blisko Głogowa. Google Street to jedna z popularniejszych usług tej firmy. Wybraliśmy dla Was ujęcia pokazujące mieszkańców podgłogowskich wsi w różnych sytuacjach. Zobaczcie, jak wyglądają wsie blisko Głogowa uchwycone okiem Wielkiego Brata i co na co dzień robią tubylcy.