Wielkie święto myśliwych w Grodowcu. Na coroczne spotkanie przyjechało wielu sympatyków łowiectwa

Już po raz 9. myśliwi z kół łowieckich Okręgu Legnickiego PZŁ wzięli udział w Grodowieckim Spotkaniu Myśliwych i Sympatyków Łowiectwa. W niedzielę, 17 września święto rozpoczęło się uroczystą mszą dziękczynną za myśliwych i za ich rodziny. Podczas niedzielnego święta w Grodowcu wręczono myśliwym odznaczenia i wyróżnienia, także z okazji 100-lecia PZŁ. Honorowy Żeton Zasługi, zwany „Złom”, otrzymał Andrzej Rogowski z koła Odra Głogów, myśliwy z niemal 30-letnim stażem.

- Grodowieckie Spotkania Myśliwych są organizowane wspólnie przez koła z Głogowa i te okoliczne, między innymi przez to, w którym działam – mówi Janusz Osikiewicz, członek Koła Łowieckiego Knieja w Lubinie. - W tym roku przypada 100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego więc i święto jest wyjątkowe. W Grodowcu spotykają się nie tylko myśliwi i ich rodziny, ale mamy okazję świętować z mieszkańcami wiosek znajdujących się na naszych terenach łowieckich. Jest to okazja do podziękowania im za współpracę oraz chociażby do wspólnych rozmów. Jest nam bardzo miło ich gościć.