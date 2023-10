W Głogowie ruszył Kiermasz Książki Przeczytanej. Prawdziwe perełki za grosze. WIDEO

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie przy ulicy Budowlanych zaprosiła mieszkańców miasta na Kiermasz Książki Przeczytanej. Wydarzenie to zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a w tym roku potrwa dłużej niż zazwyczaj.

– Każdego roku dwa razy staramy się organizować taki Kiermasz Książki Przeczytanej. Właśnie żeby tym wszystkim książkom dać drugie życie, żeby poszły do czytelnika, do swoich miłośników. W tym roku, jak widać październik, trudno przewidzieć pogodę, więc stwierdziliśmy, że zrobimy ten kiermasz właśnie w budynku biblioteki. A konkretnie w czytelni. Będzie on trwał od dzisiaj, czyli od 23 października do soboty 28 października włącznie. Czynny jest w godzinach pracy biblioteki – mówi Małgorzata Malec z MBP Głogów.