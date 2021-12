W Boże Narodzenie spłonął im dom. Ruszyła zbiórka na pogorzelców z Przemkowa

W nocy z 25 na 26 grudnia w płomieniach stanął dom jednorodzinny przy ul. Garncarskiej w Przemkowie. Z płomieniami walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Pożar ugaszono, ale zniszczone przez ogień albo zalane wodą pomieszczenia nie nadają się obecnie do zamieszkania. Dlatego przyjaciele pogorzelców rozpoczęli zbiórkę funduszy.

– Magda i Tomek to młodzi ludzie, rodzice dwóch chłopców, Marcela i Jasia, wspaniali przyjaciele, a przede wszystkim dobrzy ludzie, którym krzywda ludzka nigdy nie jest obojętna. Dzisiaj sami potrzebują naszej pomocy, pomocy ludzi o dobrych sercach – informują przyjaciele pogorzelców. – Kilka lat temu podjęli decyzje o zakupie domu, by stworzyć w nim azyl dla siebie i swoich dzieci. Tomek, jako ambitny człowiek, większość prac remontowych wykonywał własnymi rękoma, wkładając w to nie tylko całą swoją energię, ale również i serce. Pomimo wielu przeciwności losu w styczniu tego roku udało im się dokończyć remont i wprowadzić do ich wymarzonego gniazdka.