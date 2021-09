Uwaga seniorzy! Wypłata czternastej emerytury 2021 już w listopadzie. Ile wyniesie? Kto ją dostanie?

Nie potrzeba składać żadnego wniosku o wypłatę żeby dostać dodatkową 14 emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty seniorom kolejnych dodatkowych pieniędzy w listopadzie.

Dodatkowa emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami listopadowymi.

Tak zwana „czternastka" w 2021 r. to 1250,88 zł brutto.

- Ostatnio wielu seniorów przychodzi do ZUS żeby zapytać o to czy już mogą składać wnioski o wypłatę 14. To strata czasu, bo my wypłacimy dodatkowe pieniądze z tzw. automatu, czyli bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków do ZUS – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.