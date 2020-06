Uwaga na oszustów, którzy wyłudzają kody BLIK i kradną pieniądze z rachunków

Oszuści działają najczęściej w ten sposób, że włamują się na konto ofiary na portalu społecznościowym i za pomocą komunikatora wysyłają z niego wiadomości do znajomych z informacją o konieczności dokonania drobnej opłaty tłumacząc się nagłą potrzebą, na przykład, że właśnie stoją przy kasie i zapomnieli portfela, muszą pilnie zapłacić, a nie mają portfela. Następnie proszą o podanie kodu BLIK, dzięki któremu wypłacą pieniądze z bankomatu lub zapłacą za zakupy. Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu, w rzeczywistości trafiają one do przestępców.

Ofiarą oszustwa można też paść podczas zakupów na aukcjach internetowych. Sprzedający nie podają numeru konta obiecując przy tym natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Proszą o kod BLIK, wtedy są całkowicie anonimowi, a niczego nieświadomy kupujący jest przekonany, że po udostępnieniu kodu, towar zostanie szybko do niego wysłany.

Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie należy wysyłać kodu BLIK, tylko poprosić o numer konta, dane do przelewu lub wysyłkę za pobraniem, a w obecności kuriera sprawdzić paczkę.

Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa! Bardzo ważne jest również chronienie swoich haseł. Podczas zakupów internetowych, kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania.