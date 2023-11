Uwaga na dzikie zwierzęta na drodze! Pod auta wbiegają sarny, lisy, a nawet borsuki. Na tych dolnośląskich drogach jest niebezpiecznie!

- Jest to bardzo ważne szczególnie po zmroku, gdyż może dojść do kolejnego zdarzenia drogowego w tym miejscu. To są czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drodze, a kolejne muszą zmierzać do udzielenia pomocy poszkodowanym, w tym także rannemu zwierzęciu. Trzeba sprawdzić, czy zwierzę żyje, gdyż często od razu przyjmuje się, że nie, a tymczasem niejednokrotnie okazuje się, iż można mu w łatwy sposób pomóc – informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KWP. - Podchodząc do rannego zwierzęcia należy zachować ostrożność, gdyż może być w szoku i, na przykład, zaatakować. Należy natychmiast powiadomić też odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji, a gdy zwierzę ucieknie po zdarzeniu i nikt oprócz nas nie widział co się stało, dobrą praktyką jest wykonanie kilku zdjęć na miejscu, które mogą być przydatne między innymi w celach odszkodowawczych.