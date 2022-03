Uwaga! Duży korek na ul. Sikorskiego w Głogowie. Wymieniają nawierzchnię drogi. Kto może, niech omija ten odcinek

We wtorek, 22 marca, drogowcy weszli na ul. Sikorskiego w Głogowie, gdzie na pasie w kierunku huty prowadzone są prace przy naprawie nawierzchni drogi. Na sporym odcinku nawierzchnia jest wymieniana, co tworzy utrudnienia w ruchu. Odbywa się on wahadłowo, więc korki dotyczą obu kierunków.

Naprawa nawierzchni ulicy Sikorskiego będzie prowadzona od ronda przy klasztorze aż do końca granic miasta.

Roboty mogą potrwać nawet kilkanaście dni.

Kto może, niech omija ulicę Sikorskiego, by uniknąć stania w korku.