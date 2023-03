Udusił kompana, bo był o niego zazdrosny. Potem razem z żoną zawinęli jego zwłoki w folię

Udusił z chorobliwej zazdrości o żonę

- Po powrocie do mieszkania Piotr K. zaatakował Andrzeja G. rzucając wymienionego na podłogę. Najpierw bił go po twarzy, a następnie zadawał mu obrażenia rękoma i pięściami po całym ciele, w tym po klatce piersiowej – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Pokrzywdzony krwawił, próbował bronić się przed atakiem oskarżonego szarpiąc się z nim oraz zasłaniając twarz rękoma.

Jak ustalili śledczy, 14 kwietnia ub. roku po godz. 13.00 Piotr K. spotkał w sklepie w Chocianowie swojego znajomego niepełnosprawnego Andrzeja G. (+51 l.),. Kupili alkohol i udali się do mieszkania małżonków K. w budynku wielorodzinnym. Była tam już Katarzyna K. Cała trójka spożywała razem alkohol. Gdy po kilku godzinach się skończył, Piotr K. wyszedł z mieszkania, by kupić kolejne butelki.

Kiedy po kolejnym zadaniu ciosu przez Piotra K. ofiara upadła na krzesło, oskarżony usiadł na nim i zaczął go dusić za szyję. Trwało to do czasu, kiedy Andrzej G. przestał oddychać. Po sprawdzeniu jego pulsu i oddechu, Piotr K. powiedział do żony, że mają trupa.