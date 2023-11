Udane starty młodych tenisistów z Głogowa na turnieju w Lesznie

Turniej Jesienny w Lesznie był okazją do sprawdzenia swoich sił dzieci i młodzieży z całego regionu. Nie zabrakło tam też młodych zawodników Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego. Część z nich wywalczyła miejsca na podium. I tak: Kornel Malczewski zajął III miejsce w kategorii do lat 8., Tosia Rak zajęła II miejsce w grupie do lat 10, natomiast Nicola Nowakowska zajęła III miejsce w grupie do lat 10.

Dodatkowo Michał Maciejewski zajął 5. miejsce do lat 10 (na 20 startujących). W turnieju brali też udział Maciej Kubacki i Maksymilian Malczewski, którzy mimo starań nie zdołali wyjść ze swoich grup.

Warto dodać, że 2 grudnia o godz.15.30 w sali Konferencyjnej MOK Głogów, odbędzie się Podsumowanie Sezonu Tenisowego GTT za rok 2023 r.

Zobacz też: