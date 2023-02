Ubrania, futra, skóry. W Głogowie uratujesz je w zakładzie pani Janiny. Prowadzi go od lat

To jeden z najstarszych zakładów tego typu w Głogowie. I jeden z ostatnich

Na Placu 1000-lecia w Głogowie, nieprzerwanie od lat 70. ubiegłego wieku, znajduje się zakład kuśniersko-krawiecki. Od końcówki lat 70 prowadzi go Janina Chromicz, która przejęła go po poprzednim właścicielu, u którego uczyła się zawodu. Początkowo ze wspólniczką, a następnie sama prowadzi go po dziś dzień, przychodząc z pomocą gdy musimy przerobić nowe ubrania z różnych materiałów - lub uratować stare.

Proszę ratować kurtkę - drugiej takiej już nie dostanę!

Niewielkie pomieszczenie, w którym przyjmowane są zlecenia od klientów kryje wejście do właściwej pracowni pani Janiny. W środku panuje lekki nieporządek, typowy dla miejsca, w którym dużo się dzieje. Pani Janina wita nas i natychmiast siada do maszyny. Pracy ma sporo, więc nie może jej przerywać nawet podczas wywiadu. Choć jak przyznaje szczególnie się nie reklamuje, to jednak klientów nie brakuje. To jednak z ostatnich pracowni kuśnierskich w regionie.