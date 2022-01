Tym zajmują się dzielnicowi z Głogowa. Jakie mają zadania w Twojej okolicy w 2022 roku?

Dzielnicowi to tzw. policjanci pierwszego kontaktu, którzy z założenia mają być najbliżej społeczeństwa. To oni opiekują się codziennymi sprawami na przydzielonych im rewirach. Jak co pół roku, przygotowano dla nich najważniejsze zadania na najbliższe miesiące.

W pierwszej połowie 2022 mają zająć się m.in.: przeciwdziałanie kradzieżom paliwa z pojazdów ciężarowych w miejscowości Pęcław, sprawą spożywania alkoholu na Placu 1000-lecia, nieprawidłowym parkowaniu na Starym Mieście czy też włamaniom do piwnic przy kilku ulicach.

Zobaczcie w galerii zdjęcia swoich dzielnicowych oraz formy kontaktu z nimi. Tam również przeczytacie więcej o zadaniach na poszczególnych ulicach i osiedlach w Głogowie.