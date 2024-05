Stop nowotworom u dzieci. W Głogowie rusza kolejna edycja badań profilaktycznych

W ramach kolejnej tury akcji "Stop Nowotworom u Dzieci" w Głogowie przebadanych zostanie blisko 140 osób w wieku od 9 miesięcy do 17 roku życia. Wkrótce ruszy rejestracja. Zaplanowano ją na dni 5-6 czerwca w godzinach od 16 do 19. Prowadzona będzie pod numerem telefonu 792 188 798. Same badania odbywać się będą w dniach 15-16 czerwca przy ul. Poczdamskiej 1a.