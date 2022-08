Trwa sprzątanie głogowskiego cmentarza po ulewach. Woda podmyła w sumie ponad 40 mogił

Na głogowskim cmentarzu na Brzostowie wciąż trwa podsypywanie i porządkowanie mogił, które osiadły, a niektóre wręcz utonęły w wodzie po przejściu ulewy. Zarządca nekropolii, GPK Głogów, udostępnił piasek i w razie potrzeby wypożycza taczki i łopaty.

Podczas ulewy, głogowianie zwracali uwagę na zupełny brak odpływów w nowej części cmentarza, podczas gdy w starszej części są i się sprawdzają.

O tym, że takie odpływy są potrzebne pokazały ostatnie ulewy, które narobiły szkód w kwaterach z najnowszymi pochówkami. Woda podmyła tam w sumie ponad 40 grobów.

O sprawie pisaliśmy:

Makabra na cmentarzu na głogowskim Brzostowie! Woda zalewa groby, mogiły się zapadają!

- Trzeba pamiętać, że osiadanie świeżych mogił to naturalny proces, bo musi dojść do zagęszczenia się piachu – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta miasta. - Tymczasem mieliśmy do czynienia z ulewą, co w efekcie doprowadziło do podtopień.