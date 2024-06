Stypendia prezydenta Głogowa 2024 dla najlepszej młodzieży z liceów i techników. Zdjęcia

Tuż przed wakacjami prezydent miasta Rafael Rokaszewicz przyznał jednorazowe stypendia uczniom głogowskich szkół. Zaproszenie do Teatru Miejskiego otrzymało ponad 300 uczniów, z których 63 osoby to licealiści i uczniowie techników.

- Gratuluję świetnych wyników w nauce, w sporcie, ale też tego, co robicie poza szkołą, czyli pracy w wolontariacie, udziału w różnych olimpiadach. To powoduje, że się wyróżniacie i jesteście wzorami do naśladowania – powiedział prezydent do młodzieży. - Pamiętajcie, że w życiu ważne jest to, by posiadać jak największą wiedzę. Dobra nauka to otwarta droga na studia i do wymarzonej pracy.