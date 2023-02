SPS Chrobry Głogów przegrał z Norwidem Częstochowa. Lider zwycięski w Głogowie

W Głogowie rozegrany został mecz między SPS Chrobry Głogów a Norwidem Częstochowa. To właśnie przyjezdni byli faworytem tego spotkania. Nic dziwnego, w końcu zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Chrobry potrafi, co prawda, sprawiać niespodzianki w starciach z mocniejszymi rywalami, ale tym razem do tego nie doszło. Norwid szybko i sprawnie uporał się z drużyną gospodarzy.

Goście wygrali wszystkie trzy sety. Głogowianie dłużej powalczyli tylko w drugim, jednak ostatecznie i go przegrali. Wyniki poszczególnych setów to: 17-25 ▪ 27-29 ▪ 15-25.

Głogowianie nie zdołali więc wziąć rewanżu za pierwszą część sezonu, kiedy przegrali na wyjeździe 2:3. Co ciekawe, Norwid wygrał w Głogowie po raz pierwszy. Do tej pory nie był w stanie pokonać głogowian na ich terenie.