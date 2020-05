Sława: Uwaga! Od dziś strefa płatnego parkowania znowu jest czynna

Do jesieni postój w Sławie będzie płatny. W stosunku do lat ubiegłych, ceny się nie zmieniły.

W normalnych warunkach za parkowanie w Sławie trzeba płacić od początku kwietnia, jednakże z uwagi na sytuację opłaty zostały przesunięte niemal o dwa miesiące.

Jak informuje urząd miejski, od 21 maja, od poniedziałku do soboty za postój płacimy w obrębie Nowego Rynku, ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego, Urzędu Miejskiego oraz w sąsiedztwie targowiska. Tylko na Placu Rynek (Stary Rynek) parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00.

Najniższa opłata to 50 groszy za kwadrans postoju. Za pierwszą godzinę 2 zł, za drugą 2,10 zł, a za trzecią 2,20 zł, każda kolejna godzina to wydatek rzędu 2 zł.

Istnieje możliwość zakupu abonamentów. Miesięczna karta na jedną strefę to wydatek rzędu 25 zł, na wszystkie 50 zł.