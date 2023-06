Ruszyło głogowskie "Lato w Twierdzy". Będą wycieczki, wyjazdy, a także nocne zwiedzanie. Program na pierwszy tydzień

„Lato w Twierdzy” to znana w mieście impreza, w której biorą udział cale rodziny. Tegoroczna, 16. edycja wakacyjnej akcji zapowiada się równie atrakcyjnie. W pierwszym tygodniu będzie m.in., zwiedzanie II Liceum Ogólnokształcącego, wycieczka do Bolesławca, rejs statkiem i wizyta na poligonie. Planowane są też wyjazdy do Kórnika i Rogalina.

- Nikt nie może narzekać na nudę, bo wiele się będzie działo – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej. – Drugi tydzień będzie nie mniej ciekawy, bo zaczynamy go nocnym zwiedzaniem ruin kościoła świętego Mikołaja, fosy miejskiej i prochowni, a w kolejnych dniach kolejne szkoły, kolejne podziemia. Każdy znajdzie coś dla siebie.